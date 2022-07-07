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Еріксен стане гравцем Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:38 169 0
Крістіан Еріксен перейде у Манчестер Юнайтед
Еріксен стане гравцем Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Крістіан Еріксен

Джерело - Чемпіон.

Данський півзахисник Крістіан Еріксен невдовзі стане гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Про трансфер оголосять після того, як юристи перевірять контракти. Угода з 30-річним данцем буде розрахована на 3 роки.

Нагадаємо у січні Еріксен перебрався до Брентфорда, підписавши контракт на півроку після відходу з Інтера на тлі його проблем із серцем. У сезоні-2021/22 Крістіан провів 11 матчів за бджіл, у яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі. Раніше він також виступав за Тоттенгем та Аякс.

Раніше повідомлялося, що Еріксен має декілька пропозицій від клубів АПЛ.

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