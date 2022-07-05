Динамо не планує трансферів перед матчами Ліги чемпіонів

Кияни не будуть підписувати нових гравців

Джерело - Чемпіон.

Динамо перед стартом нового сезону не планує посилення складу новими гравцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зараз у команди закриті практично всі позиції, а готовність Томаша Кендзьори та Беньяміна Вербича повернутися до роботи робить ситуацію досить позитивною.

Поки що у першій команді навіть надлишок футболістів, тож кияни планують віддавати гравців у оренди.

Перед важливими матчами кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенерхабче новачків у Мірчі Луческу, швидше за все, не буде.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова.