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Динамо не планує трансферів перед матчами Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:36 191 0
Кияни не будуть підписувати нових гравців
Динамо не планує трансферів перед матчами Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо перед стартом нового сезону не планує посилення складу новими гравцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зараз у команди закриті практично всі позиції, а готовність Томаша Кендзьори та Беньяміна Вербича повернутися до роботи робить ситуацію досить позитивною.

 Поки що у першій команді навіть надлишок футболістів, тож кияни планують віддавати гравців у оренди.

 Перед важливими матчами кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенерхабче новачків у Мірчі Луческу, швидше за все, не буде.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова.

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