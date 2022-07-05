Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова

Джерело - football24.ua.
Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова.
Про це повідомляє SFC Diario.
Іспанський клуб вийшов на киян з пропозицією у розмірі 12,5 млн євро. Ця сума здається надто скромною, оскільки Transfermarkt оцінює Циганкова удвічі дорожче – 25 млн євро.
У минулому скороченому сезоні Циганков встиг провести 25 матчів, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами. Контракт хавбека з Динамо завершується через рік.
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