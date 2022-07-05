Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова

Віктор Циганков влітку може змінити клуб

Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова.

Про це повідомляє SFC Diario.

Іспанський клуб вийшов на киян з пропозицією у розмірі 12,5 млн євро. Ця сума здається надто скромною, оскільки Transfermarkt оцінює Циганкова удвічі дорожче – 25 млн євро.

У минулому скороченому сезоні Циганков встиг провести 25 матчів, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами. Контракт хавбека з Динамо завершується через рік.

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