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Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова

Сьогодні 10:23 392 0
Віктор Циганков влітку може змінити клуб
Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова
#Динамо Київ, #Севілья, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - football24.ua.

Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова.

Про це повідомляє SFC Diario.

Іспанський клуб вийшов на киян з пропозицією у розмірі 12,5 млн євро. Ця сума здається надто скромною, оскільки Transfermarkt оцінює Циганкова удвічі дорожче – 25 млн євро. 

У минулому скороченому сезоні Циганков встиг провести 25 матчів, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами. Контракт хавбека з Динамо завершується через рік.

Нагадаємо, Шапаренко цікавив клуби АПЛ.

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