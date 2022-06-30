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Захисник Вереса підписав новий контракт з клубом

Сьогодні 11:40 131 0
23-річний футболіст продовжить кар'єру в Рівному
Захисник Вереса підписав новий контракт з клубом
#Верес, #Олександр Савошко

Джерело - ФК Верес.

Захисник Олександр Савошко продовжить кар'єру у складі Вереса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний футболіст уклав із червоно-чорними нову угоду. Термін дії трудового договору розрахований на рік.

Зазначимо, що попередній сезон Савошко провів у Ужгороді на правах оренди. За команду із Закарпаття пограв у 19 матчах. У складі рівнян він зіграв 3 гри у чемпіонаті Першої ліги 2020/21.

Раніше Верес підписав нові контракти з Сергійчуком, Мірошником та Данилюком.

Нагадаємо Верес підписав двох захисників - Миколу Квасного та Романа Гагуна, а також 19-річного голкіпера Арсенія Коркодима.

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