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Президентом Герти став колишній ультрас клубу

Сьогодні 11:17 94 0
41-річний чоловік отримав 1 670 голосів з 3 150
Президентом Герти став колишній ультрас клубу
#Герта

Джерело - офіційний сайт Герти.

На позачергових загальних зборах було обрано нового президента Герти.

Про це повідомляє пресслужба берлінського клубу.

Новим президентом став колишній активний вболівальник німецького клубу Кай Бернштейн.

41-річний чоловік отримав 1 670 голосів з 3 150. У голосуванні він обійшов Френка Штеффеля (1 280 голосів) і Марвіна Брумма (26).

Бернштейн прийшов на зміну Вернеру Гегенбауеру, який у травні подав у відставку після 14 років на посаді президента Герти.

Бернштейн - колишній ультрас команди. Він заснував фанатське угруповання Harlekins та був споукменом на трибуні (людина, яка заводить інших фанатів на секторі). Йому тричі забороняли відвідувати стадіон Герти.

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