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Стала відома зарплата Погба в Ювентусі

Вчора 22:11 164 0
Перехід повністю оформлений
Стала відома зарплата Погба в Ювентусі
#Манчестер Юнайтед, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба стане гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Перехід повністю оформлений. Офіційне оголошення про підписання контракту відбудеться на початку липня. Гравець буде заробляти 8 мільйонів євро на рік чистими + бонуси Контракт гравця з МЮ діє до 30 червня, після чого він стане вільним агентом. Також клуб все ще чекає відповіді від Анхеля Ді Марії щодо останньої пропозиції. 

Ювентус продав його в МЮ 6 років тому за 100 мільйонів євро. Тепер він перейде в Ювентус безплатно. У 2012 році він також перейшов у Стару синьйору з Манчестер Юнайтед як вільний агент.

На рахунку 29-річного гравця 39 голів та 51 асист у 233 матчах за Манчестер Юнайтед. Разом з Ювентусом Погба 4 рази виграв чемпіонат Італії, двічі - Кубок країни і 3 рази - Суперкубок.

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