Стала відома зарплата Погба в Ювентусі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба стане гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Перехід повністю оформлений. Офіційне оголошення про підписання контракту відбудеться на початку липня. Гравець буде заробляти 8 мільйонів євро на рік чистими + бонуси Контракт гравця з МЮ діє до 30 червня, після чого він стане вільним агентом. Також клуб все ще чекає відповіді від Анхеля Ді Марії щодо останньої пропозиції.

