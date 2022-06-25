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Андрієвський: Мені нічого не потрібно, тільки мир у моїй Україні

Вчора 23:26 202 0
Андрієвський: Мені нічого не потрібно, тільки мир у моїй Україні
#Динамо Київ, #Олександр Андрієвський

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський звернувся до українських захисників.

"Я звик відзначати День Народження на зборах. Для мене це завжди був звичайний робочий день, близькі люди знають: я ніколи не прошу жодних подарунків і особливо не чекаю на десятки привітань. І так було завжди!

Проте сьогодні, на своє 28-е свято, я хочу порушити цей принцип і звернутися до Бога: будь ласка, даруй моїй Батьківщині те, чого потребує кожна її дитина - мир! Мені нічого не потрібно, тільки мир у моїй Україні. Мир, який для нас здобудуть наші Воїни-Герої… Навіть в багатій українській мові немає тих слів, щоб описати ваш подвиг. Хочу потиснути руку та обійняти кожного, хто причетний до захисту нашої Батьківщини! Обіцяю, що уся наша команда допомагатиме вам усім, чим може!

Дякую вам, браття, за те, що ми досі живі! Кожне ваше ім’я увійде в історію навіки!

Сьогодні не мій День народження. Сьогодні наш День народження! Адже ми знову прокинулись", - зазначив Андрієвський.

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