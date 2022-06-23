Зоря обирає головного тренера серед трьох кандидатів

Зоря продовжує визначатися з новим головний тренером.

Про це розповів Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Є три кандидати. Патрік Ван Леувен, який пов'язаний із Шаблієм. Кажуть, він уже в Україні та згоден на адекватні гроші.

Олександр Бабич, який мав очолити Зорю ще два роки тому. Та Олександр Хацкевич – ще один клієнт Шаблія, який добре знає український футбол. Якщо його сьогодні не призначать до польського Гурніка, його шанси очолити Зорю зростуть", – сказав Співаковський.