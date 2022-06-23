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Зоря обирає головного тренера серед трьох кандидатів

Сьогодні 15:55 156 0
Зоря шукає нового головного тренера
Зоря обирає головного тренера серед трьох кандидатів
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря продовжує визначатися з новим головний тренером.

Про це розповів Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Є три кандидати. Патрік Ван Леувен, який пов'язаний із Шаблієм. Кажуть, він уже в Україні та згоден на адекватні гроші.

Олександр Бабич, який мав очолити Зорю ще два роки тому. Та Олександр Хацкевич – ще один клієнт Шаблія, який добре знає український футбол. Якщо його сьогодні не призначать до польського Гурніка, його шанси очолити Зорю зростуть", – сказав  Співаковський.

Раніше Скрипник очолив полтавську Ворсклу.

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