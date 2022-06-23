Зоря обирає головного тренера серед трьох кандидатів

Джерело - Чемпіон.
Зоря продовжує визначатися з новим головний тренером.
Про це розповів Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.
"Є три кандидати. Патрік Ван Леувен, який пов'язаний із Шаблієм. Кажуть, він уже в Україні та згоден на адекватні гроші.
Олександр Бабич, який мав очолити Зорю ще два роки тому. Та Олександр Хацкевич – ще один клієнт Шаблія, який добре знає український футбол. Якщо його сьогодні не призначать до польського Гурніка, його шанси очолити Зорю зростуть", – сказав Співаковський.
Раніше Скрипник очолив полтавську Ворсклу.