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Скрипник очолив полтавську Ворсклу

Сьогодні 20:54 240 0
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Скрипник очолив полтавську Ворсклу
#Ворскла, #Віктор Скрипник

Джерело - ФК Ворскла.

Представники футбольного клубу Ворскла і відомий фахівець з європейським досвідом роботи Віктор Скрипник погодили останні деталі майбутньої трудової угоди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий наставник біло-зелених має приступити до роботи з 1 липня. Подробиці контракту 52-річного коуча, який як гравець та тренер зробив собі ім’я у німецькому Вердері з Бремена, поки не розкриваються.

Відомо, що екснаставник луганської Зорі налаштований поборотися з Ворсклою за найвищі щаблі УПЛ.

Нагадаємо, Ворскла не продовжить контракт з Максимовим.

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