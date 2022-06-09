Джерело - ФК Ворскла.
Представники футбольного клубу Ворскла і відомий фахівець з європейським досвідом роботи Віктор Скрипник погодили останні деталі майбутньої трудової угоди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новий наставник біло-зелених має приступити до роботи з 1 липня. Подробиці контракту 52-річного коуча, який як гравець та тренер зробив собі ім’я у німецькому Вердері з Бремена, поки не розкриваються.
Відомо, що екснаставник луганської Зорі налаштований поборотися з Ворсклою за найвищі щаблі УПЛ.
Нагадаємо, Ворскла не продовжить контракт з Максимовим.