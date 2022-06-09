Полтавський клуб призначив нового тренера

Джерело - ФК Ворскла.

Представники футбольного клубу Ворскла і відомий фахівець з європейським досвідом роботи Віктор Скрипник погодили останні деталі майбутньої трудової угоди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий наставник біло-зелених має приступити до роботи з 1 липня. Подробиці контракту 52-річного коуча, який як гравець та тренер зробив собі ім’я у німецькому Вердері з Бремена, поки не розкриваються.

Відомо, що екснаставник луганської Зорі налаштований поборотися з Ворсклою за найвищі щаблі УПЛ.

Нагадаємо, Ворскла не продовжить контракт з Максимовим.