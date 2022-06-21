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Родріго: Неймар сказав, що йде зі збірної Бразилії

Сьогодні 13:30 59 0
Родріго розказав про розмову з Неймаром
Родріго: Неймар сказав, що йде зі збірної Бразилії
#Неймар, #Родріго

Джерело - tribuna.

Нападник ПСЖ Неймар збирається припинити виступи за збірну Бразилії.

Про це розповів форвард Реала та збірної Бразилії Родріго.

"Неймар сказав мені: Я вже йду з національної збірної, 10-й номер — твій.

Я навіть не знав, що йому сказати. Мені було ніяково, я хихикав і навіть не знав, що відповісти. Я сказав йому, що він повинен ще грати, що я не хочу, щоб він робив це зараз. А потім й він засміявся", – сказав Родріго.

Раніше під 10-м номер за Збірну Бразилії грали Зіко, Рівалдо, Роналдінью та Пеле.

У листопаді бразильська збірна стартує на ЧС-2022 в Катарі.

Нагадаємо, Неймар відмовився залишати ПСЖ.

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