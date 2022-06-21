Родріго: Неймар сказав, що йде зі збірної Бразилії

Нападник ПСЖ Неймар збирається припинити виступи за збірну Бразилії.

Про це розповів форвард Реала та збірної Бразилії Родріго.

"Неймар сказав мені: Я вже йду з національної збірної, 10-й номер — твій.

Я навіть не знав, що йому сказати. Мені було ніяково, я хихикав і навіть не знав, що відповісти. Я сказав йому, що він повинен ще грати, що я не хочу, щоб він робив це зараз. А потім й він засміявся", – сказав Родріго.