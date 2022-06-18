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Неймар відмовився залишати ПСЖ

Сьогодні 16:25 170 0
ПСЖ хотів розвантажити зарплатну відомість
Неймар відмовився залишати ПСЖ
#Неймар

Джерело - sport.ua.

Форвард ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар відмовився залишати французький клуб цього літа.

Про це повідомляє Marca.

ПСЖ хоче розвантажити зарплатну відомість, тому розглядав розставання з бразильцем, який заробляє 50 млн євро за сезон. Проте 30-річний футболіст відмовився покидати клуб.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.

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