Неймар відмовився залишати ПСЖ

ПСЖ хотів розвантажити зарплатну відомість

Форвард ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар відмовився залишати французький клуб цього літа.

Про це повідомляє Marca.

ПСЖ хоче розвантажити зарплатну відомість, тому розглядав розставання з бразильцем, який заробляє 50 млн євро за сезон. Проте 30-річний футболіст відмовився покидати клуб.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.