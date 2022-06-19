Зідан: Не пишаюсь тим, що вдарив Матерацці

Колишній футболіст збірної Франції та Реалу Зінедін Зідан пригадав момент свого вилучення у фінальному матчі чемпіонату світу 2006 року проти Італії.

Тоді екснаставник "вершкових" вдарив головою у груди Марко Матерацці через неприємні вирази на адресу сім'ї.

"Повертаючись до теми мого видалення... Я не пишаюсь цим, але минулого не змінити. Пенальті? Буффон мене добре знав, тому треба було щось вигадувати за лічені хвилини.

Єдиний, хто міг втримати того вечора від удару — Лізаразю, але його поряд не опинилось. Він дійсно тоді мені був потрібен, але сталось так, як сталось", — розповів Зідан.