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Зідан: Не пишаюсь тим, що вдарив Матерацці

Сьогодні 20:30 128 0
Зідан прокоментував вилучення у фіналі ЧС-2022
Зідан: Не пишаюсь тим, що вдарив Матерацці
Фото - gettyimages
#Зінедін Зідан

Джерело - football.ua.

Колишній футболіст збірної Франції та Реалу Зінедін Зідан пригадав момент свого вилучення у фінальному матчі чемпіонату світу 2006 року проти Італії.

Тоді екснаставник "вершкових" вдарив головою у груди Марко Матерацці через неприємні вирази на адресу сім'ї.

"Повертаючись до теми мого видалення... Я не пишаюсь цим, але минулого не змінити. Пенальті? Буффон мене добре знав, тому треба було щось вигадувати за лічені хвилини.

Єдиний, хто міг втримати того вечора від удару — Лізаразю, але його поряд не опинилось. Він дійсно тоді мені був потрібен, але сталось так, як сталось", — розповів Зідан.

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