Рашфорд подав у суд на студента, який ображав його в інтернеті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд подав у суд на єгипетського студента, який ображав його в інтернеті.

Про це повідомляє OnTime Sports.

Англійський футболіст залучив понад 10 юристів, які повинні допомогти йому виграти справу в студента фізкультури Каїрського університету.

Судовий процес вже розпочато, а розслідування базуватиметься на коментарях єгиптянина в соціальних мережах Рашфорда. Гравець МЮ вважає висловлювання вразливими та расистськими.

Наступне судове засідання заплановане на 7 липня.

Рашфорд вимагає отримати тимчасову компенсацію в розмірі 15 тисяч фунтів, після чого обмірковуватиме суму повноцінного відшкодування.