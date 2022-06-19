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Рашфорд подав у суд на студента, який ображав його в інтернеті

Сьогодні 14:37 164 0
Рашфорд подав у суд на студента, який ображав його в інтернеті
#Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд подав у суд на єгипетського студента, який ображав його в інтернеті.

Про це повідомляє OnTime Sports.

Англійський футболіст залучив понад 10 юристів, які повинні допомогти йому виграти справу в студента фізкультури Каїрського університету.

Судовий процес вже розпочато, а розслідування базуватиметься на коментарях єгиптянина в соціальних мережах Рашфорда. Гравець МЮ вважає висловлювання вразливими та расистськими.

Наступне судове засідання заплановане на 7 липня.

Рашфорд вимагає отримати тимчасову компенсацію в розмірі 15 тисяч фунтів, після чого обмірковуватиме суму повноцінного відшкодування.

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