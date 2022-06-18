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Денисов: Лучі каже, що у матчі з Вельсом був пенальті

Сьогодні 17:11 117 0
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Денисов: Лучі каже, що у матчі з Вельсом був пенальті
#Вельс

Джерело - ТК Футбол.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов прокоментував скандальний момент із непризначеним пенальті у ворота збірної Вельсу (0:1) у фіналі відбору на ЧС-2022.

"Я навіть про це пост писав і у Facebook, і в Instagram. Я вважаю, що рефері в першому таймі не поставив чистий пенальті.

Я навіть розмовляв з Лучано Лучі: він каже, що це пенальті. З усіма арбітрами, з ким не розмовляв, всі кажуть, що це пенальті. Якщо це було би у середині поля - це був би свисток. Сто відсотків", - сказав Денисов.

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