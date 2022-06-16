Головне
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 304
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
Сьогодні 14:45 179
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 189
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 328
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 548
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5069 1
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 522
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 366
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1124
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Вчора 08:58 529
Прямі трансляції

Кравець попрощався зі Спортінгом

Сьогодні 15:40 131 0
Українець пишається виступом у клубі
Кравець попрощався зі Спортінгом
#Василь Кравець

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Василь Кравець попрощався зі Спортінгом (Хіхон), який залишає після завершення терміну оренди та повертається у Леганес.

"Я залишаюсь гравцем Леганеса, і сьогодні я маю попрощатися зі Спортінгом. Я дуже пишаюся тим, що грав під емблемою Спортінга. Я щасливий бути частиною нашої команди. Буду сумувати за нею. 

Дякую всім, хто допоміг мені та моїй родині в цей важкий для нас час, дякую людям, які не залишилися байдужими до моєї країни.  Від щирого серця дякую всім за допомогу та любов! Дякую Спортінгу за можливість бути тут, за допомогу дітям-сиротам в Ов’єдо!" - зазначив Кравець.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kｒａｖｅｔｓ ⓥ. (@vasyan3)

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ 522
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 821
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ 548
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5069 1
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни 656
Калініна: Мої бабуся та дідусь живуть на окупованій території Калініна: Мої бабуся та дідусь живуть на окупованій території 521
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89367 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7770
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22970 4
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17605
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20908
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94598