Український захисник Василь Кравець попрощався зі Спортінгом (Хіхон), який залишає після завершення терміну оренди та повертається у Леганес.

"Я залишаюсь гравцем Леганеса, і сьогодні я маю попрощатися зі Спортінгом. Я дуже пишаюся тим, що грав під емблемою Спортінга. Я щасливий бути частиною нашої команди. Буду сумувати за нею.

Дякую всім, хто допоміг мені та моїй родині в цей важкий для нас час, дякую людям, які не залишилися байдужими до моєї країни. Від щирого серця дякую всім за допомогу та любов! Дякую Спортінгу за можливість бути тут, за допомогу дітям-сиротам в Ов’єдо!" - зазначив Кравець.