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Кравець покинув Спортінг Хіхон

Сьогодні 20:40 126 0
Василь Кравець повернувся у Леганес
Кравець покинув Спортінг Хіхон
#Василь Кравець, #Спортінг Хіхон

Джерело - realsporting.com.

Український оборонець Василь Кравець завершив етап кар'єри у хіхонському Спортінгу.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Спортінг вирішив припинити співпрацю з 24-річним лівим захисником. Василь Кравець повертається в Леганес у зв'язку із закінченням терміну оренди.

Це була вже третя оренда Кравця – раніше він побував у Луго та польському Леху.

За Спортінг українець зіграв 39 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Раніше Кравець розповів про те, як іспанці реагують на війну в Україні.

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