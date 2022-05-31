Кравець покинув Спортінг Хіхон

Джерело - realsporting.com.
Український оборонець Василь Кравець завершив етап кар'єри у хіхонському Спортінгу.
Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.
Спортінг вирішив припинити співпрацю з 24-річним лівим захисником. Василь Кравець повертається в Леганес у зв'язку із закінченням терміну оренди.
Це була вже третя оренда Кравця – раніше він побував у Луго та польському Леху.
За Спортінг українець зіграв 39 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
Раніше Кравець розповів про те, як іспанці реагують на війну в Україні.