CAS скоротив трансферний бан Спеції

Джерело - Tribuna.com.
Італійська Спеція зможе провести трансфери цього літа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
CAS переглянув санкцію щодо клубу та скоротив трансферний бан ФІФА з чотирьох до двох трансферних вікон. Одне вікно клуб вже пропустив, а цього літа бан буде умовним, тому можна буде проводити трансфери.
Спеція отримала трансферний бан у липні 2021 року. Клуб порушив правила підписання неповнолітніх футболістів, оформивши переходи гравців з Нігерії.
У цьому сезоні за Спецію на правах оренди грав українець Віктор Коваленко.