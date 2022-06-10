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CAS скоротив трансферний бан Спеції

Сьогодні 19:40 102 0
Спеція отримала трансферний бан у липні 2021 року
CAS скоротив трансферний бан Спеції
#Спеція

Джерело - Tribuna.com.

Італійська Спеція зможе провести трансфери цього літа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

CAS переглянув санкцію щодо клубу та скоротив трансферний бан ФІФА з чотирьох до двох трансферних вікон. Одне вікно клуб вже пропустив, а цього літа бан буде умовним, тому можна буде проводити трансфери.

Спеція отримала трансферний бан у липні 2021 року. Клуб порушив правила підписання неповнолітніх футболістів, оформивши переходи гравців з Нігерії.

У цьому сезоні за Спецію на правах оренди грав українець Віктор Коваленко.

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