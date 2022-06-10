Шахтар та Дніпро-1 хочуть грати частину матчів чемпіонату України за кордоном.

Про це повідомляє KDK.

"З ймовірністю 99% чемпіонат відбудеться в Україні, залишились формальності для затвердження цього рішення. Локації – центр і захід України. Дійсно, 2 клуби хочуть грати свої матчі за кордоном. Ці два клуби – Шахтар і Дніпро-1.

Але мова йде не про всі домашні матчі цих клубів, а лише декотрі – перед чи після матчів єврокубків. Зараз йдуть перемовини з державними установами, щоб надати таке право учасникам ЄК. Як вирішиться це питання – наразі прогнозувати складно.

З ймовірністю 90% наступний чемпіонат пройде за класичним форматом в 2 кола. Очікується, що остаточно всі питання по наступному сезону будуть закриті за 2-3 тижні", – йдеться у повідомленні.