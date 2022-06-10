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Шахтар і Дніпро-1 хочуть грати частину матчів УПЛ за кордоном - ЗМІ

Сьогодні 09:11 181 0
Клуби будуть представляти України у єврокубках
Шахтар і Дніпро-1 хочуть грати частину матчів УПЛ за кордоном - ЗМІ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Дніпро-1 хочуть грати частину матчів чемпіонату України за кордоном.

Про це повідомляє KDK. 

"З ймовірністю 99% чемпіонат відбудеться в Україні, залишились формальності для затвердження цього рішення. Локації – центр і захід України. Дійсно, 2 клуби хочуть грати свої матчі за кордоном. Ці два клуби – Шахтар і Дніпро-1.

Але мова йде не про всі домашні матчі цих клубів, а лише декотрі – перед чи після матчів єврокубків. Зараз йдуть перемовини з державними установами, щоб надати таке право учасникам ЄК. Як вирішиться це питання – наразі прогнозувати складно.

З ймовірністю 90% наступний чемпіонат пройде за класичним форматом в 2 кола. Очікується, що остаточно всі питання по наступному сезону будуть закриті за 2-3 тижні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо ділитимуть стадіон у єврокубках.

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