Шахтар та Динамо ділитимуть стадіон у єврокубках

Матчі пройдуть у Польщі

Усі домашні матчі українських команд наступного єврокубкового сезону пройдуть на стадіонах у Польщі.

Про це повідомляє LAOLA1.

Повідомляється, що Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла вирішили це питання, але до кінця з точними локаціями поки що не визначилися.

Єдине, що відомо зараз - Шахтар та Динамо ділитимуть один стадіон, проводячи у Польщі свої домашні єврокубкові ігри. Втім, назву арени засоби масової інформації поки що не розкривають.

Раніше повідомлялося, що Динамо з ініціативи Мірчі Луческу планує проводити єврокубкові домашні поєдинки у Румунії.