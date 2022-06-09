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Шахтар та Динамо ділитимуть стадіон у єврокубках

Сьогодні 16:43 84 0
Матчі пройдуть у Польщі
Шахтар та Динамо ділитимуть стадіон у єврокубках
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Усі домашні матчі українських команд наступного єврокубкового сезону пройдуть на стадіонах у Польщі.

Про це повідомляє LAOLA1.

Повідомляється, що Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла вирішили це питання, але до кінця з точними локаціями поки що не визначилися.

Єдине, що відомо зараз - Шахтар та Динамо ділитимуть один стадіон, проводячи у Польщі свої домашні єврокубкові ігри. Втім, назву арени засоби масової інформації поки що не розкривають.

Раніше повідомлялося, що Динамо з ініціативи Мірчі Луческу планує проводити єврокубкові домашні поєдинки у Румунії.

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