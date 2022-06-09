ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на стадіоні колишнього клубу ПФЛ

Джерело - Чемпіон.
Збройні сили України знищили базу приватної військової компанії Вагнер із росії, що була розташована на стадіоні Перемога в Кадіївці на Луганщині.
Про це повідомило видання Армія FM у Twitter.
Український історик Михайло Жирохов зазначив, що за його інформацією, на базі "вагнерівців" вижила лише одна особа.
У Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області знищена база Вагнерівців на місцевому стадіоні. Були росіяни — нема росіян pic.twitter.com/kEssDjCKxB— Армія FM (@Armia_fm) June 9, 2022