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ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на стадіоні колишнього клубу ПФЛ

Сьогодні 14:27 400 0
Стадіон Перемога вже понад вісім років перебуває під окупацією так званої "ЛНР"
ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на стадіоні колишнього клубу ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Збройні сили України знищили базу приватної військової компанії Вагнер із росії, що була розташована на стадіоні Перемога в Кадіївці на Луганщині.

Про це повідомило видання Армія FM у Twitter.

Український історик Михайло Жирохов зазначив, що за його інформацією, на базі "вагнерівців" вижила лише одна особа.

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