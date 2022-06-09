ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на стадіоні колишнього клубу ПФЛ

Стадіон Перемога вже понад вісім років перебуває під окупацією так званої "ЛНР"

Джерело - Чемпіон.

Збройні сили України знищили базу приватної військової компанії Вагнер із росії, що була розташована на стадіоні Перемога в Кадіївці на Луганщині.

Про це повідомило видання Армія FM у Twitter.

Український історик Михайло Жирохов зазначив, що за його інформацією, на базі "вагнерівців" вижила лише одна особа.