Наполі близький до підписання вінгера Ювентуса

28-річний хавбек Ювентуса Федеріко Бернардескі близький до переходу в Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

30 червня футболіст стане вільним агентом. Сторони ведуть переговори. Бернардескі хоче отримувати 3 млн євро на рік. Неаполітанський клуб готовий платити 2,5 мільйони.

У сезоні 2021/22 Бернардескі зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 6 асистів.

