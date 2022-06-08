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Наполі близький до підписання вінгера Ювентуса

Сьогодні 17:40 190 0
Бернардескі може перебратися до Неаполя
Наполі близький до підписання вінгера Ювентуса
#Наполі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

28-річний хавбек Ювентуса Федеріко Бернардескі близький до переходу в Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

30 червня футболіст стане вільним агентом. Сторони ведуть переговори. Бернардескі хоче отримувати 3 млн євро на рік. Неаполітанський клуб готовий платити 2,5 мільйони.

У сезоні 2021/22 Бернардескі зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та зробив 6 асистів.

Раніше Баварія розглядає форварда Наполі Віктора Осімхена як заміну Роберту Левандовському.

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