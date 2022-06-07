Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1324
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 16:12 1222
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Вчора 13:27 557
Бабич покинув Кривбас
Вчора 12:25 413
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Вчора 12:09 16954
Вернидуб може очолити Кривбас
Вчора 11:16 848
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Вчора 09:31 218786
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1511
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 429
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
05.06.2022 22:36 1026
Прямі трансляції

Відносини Реала та Атлетіко Мадрид значно погіршились

Сьогодні 19:54 200 0
Між клубами існує згода не підписувати колишніх гравців один одного
Відносини Реала та Атлетіко Мадрид значно погіршились
#Атлетіко Мадрид, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Sports Finding.

Останнім часом відносини між Реалом та мадридським Атлетіко значно погіршились.

Про це повідомляє Sports Finding.

Між клубами існує згода не підписувати колишніх гравців один одного. Це зроблено, щоб уникати відкритих конфронтацій. 

Однак зараз ситуація погіршилась і "матрацники" влаштували перевірку гравців з молодіжних команд.

Раніше Атлетіко вирішив не влаштовувати Реалу чемпіонський коридор.

Зараз "вершкові" хочуть провести розмову зі своїми колегами, щоб виправити ситуацію і уникнути проблем у майбутньому.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли 745
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер 1378
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 1222
Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 965
Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє 796
Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй 770
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3324
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52911
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11920
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17493
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20367 3
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11746