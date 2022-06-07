Відносини Реала та Атлетіко Мадрид значно погіршились

Між клубами існує згода не підписувати колишніх гравців один одного

Джерело - Sports Finding.

Останнім часом відносини між Реалом та мадридським Атлетіко значно погіршились.

Про це повідомляє Sports Finding.

Між клубами існує згода не підписувати колишніх гравців один одного. Це зроблено, щоб уникати відкритих конфронтацій.

Однак зараз ситуація погіршилась і "матрацники" влаштували перевірку гравців з молодіжних команд.

Раніше Атлетіко вирішив не влаштовувати Реалу чемпіонський коридор.

Зараз "вершкові" хочуть провести розмову зі своїми колегами, щоб виправити ситуацію і уникнути проблем у майбутньому.