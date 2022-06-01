Воробей оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією

Джерело - ukrinform.ua.
Збірній Україні потрібно показати характер у матчі з Шотландією.
Про це розповів екснападник Шахтаря та національної команди Андрій Воробей.
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"За рахунок чого вдасться перемогти? В першу чергу, за рахунок налаштування і відповідальності, яка лежить на них, за рахунок бажання і самовіддачі. Часу на відновлення кондицій немає - вмикається характер і особиста майстерність кожного. Звісно, ситуація з піврічною перервою нам на користь не пішла, тому буде вкрай складно в цій ситуації", - пояснив Воробей.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.