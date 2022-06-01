Головне
Шотландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:47 24854
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022
Сьогодні 21:38 17076
Петраков назвав стартовий склад збірної України на гру з Шотландією
Сьогодні 20:23 964
Юнацька збірна України перемогла Норвегію у кваліфікації Євро-2022
Сьогодні 19:10 430
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 13:42 13124 2
Денис Давидов: Електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських іграх
Сьогодні 12:49 229
Лунін та Сікан не увійшли до заявки збірної України на матч з Шотландією
Сьогодні 11:19 1327
Надаль переграв Джоковича, Зверєв здолав Алькараса: результати чвертьфіналу Ролан Гаррос
Сьогодні 08:57 495
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 06:07 27721
Петраков: Матч з Шотландією - найважливіший матч мого життя
Вчора 21:39 555
Прямі трансляції

Воробей оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією

Сьогодні 19:52 397 0
Андрій Воробей прокоментував матчі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 Шотландія - Україна
Воробей оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією
#Воробей, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Збірній Україні потрібно показати характер у матчі з Шотландією.

Про це розповів екснападник Шахтаря та національної команди Андрій Воробей.

Актуально: Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022

"За рахунок чого вдасться перемогти? В першу чергу, за рахунок налаштування і відповідальності, яка лежить на них, за рахунок бажання і самовіддачі. Часу на відновлення кондицій немає - вмикається характер і особиста майстерність кожного. Звісно, ситуація з піврічною перервою нам на користь не пішла, тому буде вкрай складно в цій ситуації", - пояснив Воробей.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кучер: У збірної України вистачає характеру, щоби перемогти Шотландію Кучер: У збірної України вистачає характеру, щоби перемогти Шотландію 4142
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 17077
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 27721
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 13124 2
Ексзахисник збірної України підписав контракт з російським клубом Ексзахисник збірної України підписав контракт з російським клубом 2755
Шотландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН Шотландія - Україна 0:0. ОНЛАЙН 24854
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167722 3
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39891 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22785 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183301
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3053 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5255