Аргентинець може завершити кар'єру в збірній

Джерело - Football Espana.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може завершити кар'єру в збірній Аргентини.

Про це він розповів у інтерв’ю для TycSports.

"Аргентина може змагатися з будь-ким. Я не кажу, що ми великі фаворити на трофей, але ми готові. Я почуваю себе комфортно, коли ми збираємося разом в національній команді. Ми знаємо, яка наша роль та що маємо робити".

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"Це мій останній чемпіонат світу? Станом на сьогодні я думаю лише про цей Мундіаль, а далі побачимо. Я думаю, мені буде важко зіграти на наступному чемпіонаті, але я ще не прийняв остаточного рішення. І так вбиває, коли на мене вже скаржаться за те, що я мало бігаю. Я не знаю, в якому я буду стані у 38 років", - сказав Мессі

Раніше агенти Мессі заперечили чутки про перехід в Інтер Маямі.