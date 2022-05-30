Колишній шотландський гравець прокоментував майбутній матч збірних України та Шотландії

Джерело - Football Scotland.

Збірна України має вийти на чемпіонат світу-2022 та гідно там виступити.

Про це заявив колишній шотландський футболіст Грем Сунесс.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали туди та виграли чемпіонат світу".

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"Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які грають того вечора. Я роблю це для телебачення, і я не знаю, як я впораюся з цим. Я знаю, що більшість наших вболівальників, які підуть туди, відчують те саме", - сказав Сунесс

Нагадаємо, визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії.