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Левченко забезпечив підготовку збірної України U-19 у Нідерландах

Сьогодні 14:14 193 0
Збірна України U-19 готується до матчів еліт-раунду кваліфікації Євро-2022
Левченко забезпечив підготовку збірної України U-19 у Нідерландах
#Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Підготовка збірної України U-19 в Нідерландах до еліт-раунду кваліфікації Євро-2022 була на межі провалу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Запобігти зриву підготовки допоміг колишній гравець збірної України та низки нідерландських клубів Євген Левченко.

44-річний українець домовився, що юнацька збірна України проводитиме тренування в Нідерландах.

Не власним коштом, але він забезпечив фінансування підготовки, оскільки домовився з місцевою федерацією футболу та місцевими представниками, які допомогли українській збірній U-19 та створили хороші умови для підготовки.

З 24 травня команда Володимира Єзерського у складі 23 футболістів готується до турніру на базі збірної Нідерландів у місті Зейст.

Матчі відбору пройдуть також в Нідерландах: 1 червня з Норвегією, 4-го – з Сербією, 7-го – з Нідерландами.

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