Левченко забезпечив підготовку збірної України U-19 у Нідерландах

Джерело - Чемпіон.
Підготовка збірної України U-19 в Нідерландах до еліт-раунду кваліфікації Євро-2022 була на межі провалу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Запобігти зриву підготовки допоміг колишній гравець збірної України та низки нідерландських клубів Євген Левченко.
44-річний українець домовився, що юнацька збірна України проводитиме тренування в Нідерландах.
Не власним коштом, але він забезпечив фінансування підготовки, оскільки домовився з місцевою федерацією футболу та місцевими представниками, які допомогли українській збірній U-19 та створили хороші умови для підготовки.
З 24 травня команда Володимира Єзерського у складі 23 футболістів готується до турніру на базі збірної Нідерландів у місті Зейст.
Матчі відбору пройдуть також в Нідерландах: 1 червня з Норвегією, 4-го – з Сербією, 7-го – з Нідерландами.