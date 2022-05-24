Суркіс: Потрібно зробити все, щоб чемпіонат відбувся в Україні

Григорій Суркіс вважає, що клубам та УПЛ варто зробити все можливе, щоб провести сезон 2022/23, незважаючи на війну.

Про це заявив сам експрезидент Динамо.

"Через напад РФ поточний футбольний сезон в Україні завершити не вдалося. І поки не відомо, що буде далі. Тож гратимуть наші команди чи ні? Бути футболу чи не бути? Однозначно, бути! Планувати початок нового чемпіонату, проводити його обов’язково треба. Визначитися із тим, які клуби готові до цього з фінансової, кадрової, емоційної точки зору, і рушити вперед. Питання - де грати? На нього маємо дати відповідь також насамперед. Так, далі з’являтимуться нові невизначеності — хто й до чого саме готовий, за яких умов та все інше. Та найголовніше, як на мене, порозумітися із місцем проведення футбольних матчів за участі українських команд. Як на міжнародному рівні, так і на рівні внутрішніх змагань.

На жаль, через агресію РФ та війну, нав’язану Україні, наші збірні та клуби, що виступатимуть в єврокубках, вимушені будуть ще деякий час приймати суперників на нейтральних полях. Щонайменше на період дії військового стану, що вже пролонгований до кінця серпня. Утім, скоріше, ця реальність триватиме аж до нашої Перемоги.

Однак і за таких складних умов український футбол все одно має жити. Щодо його розвитку говорити поки не на часі, але докладати зусиль для збереження рівня наших команд мають усі, хто причетний до справ. Це надзвичайно важливо. Також, вважаю, нам вкрай необхідно вибудувати корпоративну єдність та солідарність. Аби зрозуміти реальні потреби та проблеми кожного з членів футбольної спільноти та допомогти тим, хто не зможе встояти в цей період самотужки.

А повертаючись до теми проведення внутрішніх змагань, я упевнений, ми маємо зробити все, щоб вони відновилися. І не десь, а на теренах України, - зазначив Суркіс.