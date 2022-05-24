Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 1063
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Сьогодні 21:55 102
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Сьогодні 21:39 121
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Сьогодні 21:09 161
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Сьогодні 20:10 214
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Сьогодні 19:54 185
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Сьогодні 19:39 247
Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос
Сьогодні 18:39 318 1
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 18:37 16033
Шевченко: Матч з Шотландією? Я вірю в диво
Сьогодні 17:24 265
Прямі трансляції

Суркіс: Потрібно зробити все, щоб чемпіонат відбувся в Україні

Сьогодні 21:25 143 0
Функціонер упевнений, що варто провести сезон
Суркіс: Потрібно зробити все, щоб чемпіонат відбувся в Україні
#Григорій Суркіс, #Динамо

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Григорій Суркіс вважає, що клубам та УПЛ варто зробити все можливе, щоб провести сезон 2022/23, незважаючи на війну.

Про це заявив сам експрезидент Динамо.

"Через напад РФ поточний футбольний сезон в Україні завершити не вдалося. І поки не відомо, що буде далі. Тож гратимуть наші команди чи ні? Бути футболу чи не бути? Однозначно, бути! Планувати початок нового чемпіонату, проводити його обов’язково треба. Визначитися із тим, які клуби готові до цього з фінансової, кадрової, емоційної точки зору, і рушити вперед. Питання - де грати? На нього маємо дати відповідь також насамперед. Так, далі з’являтимуться нові невизначеності — хто й до чого саме готовий, за яких умов та все інше. Та найголовніше, як на мене, порозумітися із місцем проведення футбольних матчів за участі українських команд. Як на міжнародному рівні, так і на рівні внутрішніх змагань.

На жаль, через агресію РФ та війну, нав’язану Україні, наші збірні та клуби, що виступатимуть в єврокубках, вимушені будуть ще деякий час приймати суперників на нейтральних полях. Щонайменше на період дії військового стану, що вже пролонгований до кінця серпня. Утім, скоріше, ця реальність триватиме аж до нашої Перемоги.

Однак і за таких складних умов український футбол все одно має жити. Щодо його розвитку говорити поки не на часі, але докладати зусиль для збереження рівня наших команд мають усі, хто причетний до справ. Це надзвичайно важливо. Також, вважаю, нам вкрай необхідно вибудувати корпоративну єдність та солідарність. Аби зрозуміти реальні потреби та проблеми кожного з членів футбольної спільноти та допомогти тим, хто не зможе встояти в цей період самотужки.

А повертаючись до теми проведення внутрішніх змагань, я упевнений, ми маємо зробити все, щоб вони відновилися. І не десь, а на теренах України, - зазначив Суркіс.

Раніше Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України 1039
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу 3692
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 3945
Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу 848
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16033
Збірна США поступилася Чехії, Данія переграла Канаду: результати ЧС-2022 Збірна США поступилася Чехії, Данія переграла Канаду: результати ЧС-2022 1216
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6985
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244115
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25050 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33684
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10416 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25112