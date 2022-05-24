Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів

Колишній президент Динамо і ФФУ Григорій Суркіс запропонував схему майбутнього розіграшу чемпіонату України.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

"Якщо війна загостриться – тоді напевне, довелося б консервувати футбольне господарство, відправляти у безстрокову відпустку гравців та тренерів, інший персонал зі всіма юридичними наслідками. Але якщо інтенсивність бойових дій, навпаки, матиме тенденцію до зменшення – треба застосовувати інші алгоритми. Також підготовлені заздалегідь.

Зможемо провести повноцінні турніри в усіх лігах, за участі тих команд, що грали в останньому сезоні – буде дуже добре. При цьому жодна з них не повинна страждати – понижуватися класом, наприклад. Навпаки! Тим, хто зупинився на перехідних місцях в Перший чи Другій лігах, треба надати можливість підвищення. Нехай в УПЛ тоді виступає 18 чи навіть 20 клубів.

До речі, за подібною схемою проходив найперший, перехідний чемпіонат України. Усі його матчі відбулися навесні 1992 року — 20 команд Вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися в фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі.

А якщо виникне необхідність провести турнір у максимально стислі терміни, можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів. Поділити команди на малі групи, і компактно, якщо треба – в окремих містах Західної України чи у столиці, куди вже повертаються більшість мешканців, і навіть перші особи провідних дипломатичних представництв, на окремих стадіонах, виявити найкращих, щоб потім звести їх у плей-оф. Варіантів краще підготувати декілька, усі їх детально прорахувати і покласти в умовні сейфи", – розповів Суркіс.