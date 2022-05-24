Петраков: Всі гравці сконцентровані і знають, до чого готуються

Відповідальність і налаштування гравців збірної України під час двосторонки на зборі, що триває у Словенії, буде таким, що і в контрольних матчах.

Про це заявив наставник команди Олександр Петраков.

"Отже, спаринг буде, але внутрішній… Так, зараз це більш доцільно. Поділимо збірну на два склади, зіграємо в тренувальному центрі Футбольного союзу Словенії, де ми готуємося понад три тижні, на вже добре знайомому нам полі, без зайвих переїздів та зміни клімату. У нинішній ситуації це єдиний прийнятний варіант.

Відповідальність і налаштування у двосторонці будуть такими самими, як і в контрольному поєдинку? Цілком. Хлопці отримають по 90 хвилин ігрового навантаження, це те, що зараз потрібно. Вони всі сконцентровані і знають, до чого готуються. Звісно, спаринг з іншою командою був потрібний, але, ще раз наголошу, знайти опонента в цей час для збірної дуже складно. Ми безмежно вдячні президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який надав нам можливість у важкий час війни готуватися в чудових умовах. Ми інтенсивно працюємо й підійдемо до гри в повній готовності", - зазначив Петраков.