Петраков: Я задоволений зборами збірної України

Головний тренер збірної України оцінив збори команди.

Про це розповів сам фахівець після матчу з Рієкою.

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"Це вже третій контрольний поєдинок збірної України. Ми зібралися ще 30 квітня, добиралися дві доби. Спершу приїхали гравці Шахтаря, 5 травня прибули динамівці. Хлопці добре тренувалися, провели збори і три гри. До жодного з них немає питань. Зараз ми будемо приймати рішення, вони завжди складні, але такий футбол — тут виживають найсильніші. Тепер даємо хлопцям два вихідні. Я задоволений зборами", - розповів Петраков.