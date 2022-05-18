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Петраков: Я задоволений зборами збірної України

Вчора 23:37 166 0
Олександр Петраков прокоментував збори збірної України
Петраков: Я задоволений зборами збірної України
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України оцінив збори команди.

Про це розповів сам фахівець після матчу з Рієкою.

Актуально: Рієка - Збірна України 1:1. Огляд матчу

"Це вже третій контрольний поєдинок збірної України. Ми зібралися ще 30 квітня, добиралися дві доби. Спершу приїхали гравці Шахтаря, 5 травня прибули динамівці. Хлопці добре тренувалися, провели збори і три гри. До жодного з них немає питань. Зараз ми будемо приймати рішення, вони завжди складні, але такий футбол — тут виживають найсильніші. Тепер даємо хлопцям два вихідні. Я задоволений зборами", - розповів Петраков.

Нагадаємо, Петраков анонсував матч з африканською збірною.

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