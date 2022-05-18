Петраков анонсував матч з африканською збірною

Збірна України зіграє товариський матч з ДР Конго.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Поки що немає запланованого матчу на 23 травня, але мені говорять, що він може відбутися. Також на 90% 26-го числа, коли зберуться всі легіонери, ми зіграємо з командою ДР Конго. 30 травня потренуємося й вилетимо до Глазго. Дай Боже, щоб усі були здорові, адже цього вік-енду буде тур англійської Прем’єр-ліги. Маліновський пропускає матч Аталанти, тож приїде раніше", - розповів Петраков.