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Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру

Сьогодні 20:25 111 0
Гравець також згадав перший матч після війни
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
#Олександр Караваєв, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв у першому матчі після повернення, проти Легії, не почував себе комфортно.

Про це гравець заявив у випуску Пряма червона.

"Я пам'ятаю перший матч, коли ми грали з Легією у Варшаві. У перші 5-10 хвилин ти розумієш, що на футбольному полі та робиш те, що можеш краще за все. Прийшли співвітчизники підтримати, все наче гаразд. А на думці не все гаразд: ти не відчуваєш задоволення, немає позитивних емоцій. Ти розумієш, що коїться у нашій країні, люди гинуть, як таке можливо. Розумієш, що робиш добру справу - збираєш кошти своєю грою. Але все одно немає емоцій, щоб святкувати. Психологічно треба перемикатись із негативних емоцій на хоча б якісь позитивні, щоб показувати той результат, який треба.

Містер [Мірча Луческу] нам казав, що ми кожен матч повинні вигравати. Коли виграєш, то отримуєш позитивні емоції хоч якісь. І люди так само будуть бачити, що ми не просто виходимо і відбуваємо номер. А ми ще хочемо перемагати і в нас є дуже гарний приклад. Кожен день ти читаєш новини, що наші Збройні сили відбили атаки ворога. Вже сімдесят з гаком днів. І ти розумієш, наскільки вони сильні, мужні та потужні, який у них характер і психологічний стан. Я не розумію, як можна настільки володіти собою, тому що ми сидимо тут і у нас емоції зашкалюють. А вони там, на фронті, захищають нас. Треба бути дуже готовим до цього. Великий їм уклін", - зазначив Караваєв.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією.

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