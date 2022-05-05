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Матвієнко: Складно сказати, що буде далі з Шахтарем

Сьогодні 10:35 117 0
Захисник Шахтаря розповів про ситуацію в команді
Матвієнко: Складно сказати, що буде далі з Шахтарем
#Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - vZbirna.

Гравці донецького Шахтаря до 20 травня будуть жити у Туреччині.

Про це заявив захисник "гірників" Микола Матвієнко.

"Що загадав на день народження? Мирне небо. І те, аби всі скоріше повернулися у свої домівки. Про це зараз мріє кожен із нас".

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"Складно сказати, що буде далі з Шахтарем. Кожного дня щось змінюється. Наразі команда до 20 травня житиме у Туреччині. А далі, сподіваємось, що будуть якісь новини щодо ситуації у нашій країні, перемоги та відновлення чемпіонату. Ігри з Шахтарем були не задля відновлення фізичної форми. Вони були виставковими. Якоїсь чіткої цілі на них не ставили. Окрім того, щоб зібрати якомога більше коштів на допомогу Україні".

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"Набираємо форму, але завжди треба бажати кращого. У нас поки замало людей для нормального тренувального процесу. Чекаємо на динамівців і наших легіонерів. Із Зінченком на зв’язку. У них зараз багато важливих ігор. У чемпіонаті всього лиш одне очко різниці з Ліверпулем, тому не можна хибити", - сказав Матвієнко.

Нагадаємо, Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі.

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