Ребич може перейти у колишній клуб Русина

Іменитий хорватський вінгер Анте Ребич може повернутися на батьківщину. Він веде переговори з Хайдіком зі Спліта.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

З липня поточного року Ребич перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом вінгера був Лечче, в складі якого він провів сезон-2024/25, відзначившись 1 голом у 28 матчах у всіх турнірах.

31-річний хорват відомий за виступами перш за все за Айнтрахт і Мілан. Також виступав за Фіорентину, РБ Лейпциг, Верону та Бешикташ. Ребич – уродженець міста Спліт, кар’єру розпочинав у іншому місцевому клубі, РНК Спліт. Відзначився 3 голами в 42 матчах за збірну Хорватії.

Нещодавно спортивним директором Хайдука став Іван Ракитич. Другу половину минулого сезону в хорватському клубі провів Назарій Русин.