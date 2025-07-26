Чемпіон України призначив легендарного гравця головним тренером

Ексгравець збірної України з футзалу Сергій Журба став головним тренером київського ХІТа.

Про це інформує пресслужба столичної команди.

У минулому сезоні Журба виступав за ХІТ у якості гравця, ставши з киянами чемпіоном України. На посаді головного тренера він змінив Олега Лук'яненка, який тепер буде віцепрезидентом клубу.

Сергій Журба – шестиразовий чемпіон України, тричі кращий футзаліст року. Він входить у топ-10 кращих бомбардирів збірної з футзалу за всю історію. В його активі 28 голів у 127 матчах.

За ХІТ Журба провів 250 офіційних матчів та забив 98 м`ячів! Взимку цього року Сергій став граючим тренером ХІТа.

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