Чемпіон України призначив легендарного гравця головним тренером
Сергій Журба
ХІТ
Ексгравець збірної України з футзалу Сергій Журба став головним тренером київського ХІТа.
Про це інформує пресслужба столичної команди.
У минулому сезоні Журба виступав за ХІТ у якості гравця, ставши з киянами чемпіоном України. На посаді головного тренера він змінив Олега Лук'яненка, який тепер буде віцепрезидентом клубу.
Сергій Журба – шестиразовий чемпіон України, тричі кращий футзаліст року. Він входить у топ-10 кращих бомбардирів збірної з футзалу за всю історію. В його активі 28 голів у 127 матчах.
За ХІТ Журба провів 250 офіційних матчів та забив 98 м`ячів! Взимку цього року Сергій став граючим тренером ХІТа.
Раніше Кудрівка підсилила тренерський штаб екснаставником футзального клубу Аврора.