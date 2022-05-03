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Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі

Сьогодні 21:12 136 0
Юрій Вірт прокоментував заміну Роберто Де Дзербі
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі
#Вірт, #Де Дзербі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Шахтар, після відходу Роберто Де Дзербі, має очолити український тренер.

Про це розповів наставник Вереса Юрій Вірт у коментарі Tribuna.

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"Людина хоче працювати. Він – іноземець, приїхав сюди працювати. Якщо футболу у нас не буде, то він має право залишити Шахтар.

Незрозуміло, коли відновиться УПЛ. Через 2, 3, 4, 5 місяців – ми можемо лише здогадуватися. Це важливе питання, але, думаю, він може й продовжити тренувати "гірників". Будь-яке його рішення буде обґрунтованим.

Думаю, він має запрошення від провідних європейських клубів та може залишити Шахтар. Дай бог, щоб український футбол якомога швидше відновися. Якщо буде така інформація, думаю, він залишиться. Тим більше, що Шахтар, ймовірно, отримає пряму путівку в групу Ліги чемпіонів, якщо Вільяреал не виграє турнір.

Якщо Де Дзербі все-таки піде – рішення щодо нового тренера приймуть керівники Шахтаря: президент, генеральний директор, спортивний, Даріо Срна. Швидше за все, це буде український тренер. І це буде правильним рішенням, оскільки й футболісти, переважно, залишилися українські. Думаю, Шахтарю потрібен український тренер", – сказав Вірт.

Нагадаємо, Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі.

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