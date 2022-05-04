Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.
"Гірники" отримали пряму путівку в груповий етап ЛЧ завдяки проходу Ліверпуля у фінал цьогорічного турніру.
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Зважаючи на відсторонення російських команд, 11-та асоціація (Шотландія) вже отримала пряму путівку до групового етапу, тому в цьому випадку місце у групі має отримати чемпіон 12-ї асоціації - України.
За рішенням УПЛ Шахтар зайняв перше місце у сезоні 2021/22.
Реал, Манчестер Сіті та Ліверпуль вже гарантували собі місця в ЛЧ наступного сезону через власні чемпіонати. Єдиним клубом, який міг завадити "гірникам" отримати пряму путівку до групової стадії був Вільярреал, який покинув турнір.