Одноклубник Довбика може перейти у Тулузу

Французька Тулуза веде переговори з римською Ромою щодо оренди правого захисника Сауда Абдулхаміда.

Про це пише Ніколо Скіра.

За наявною інформацією, клуб із Ліги 1 не планує повноцінний трансфер, а прагне орендувати саудівського гравця з опцією викупу. Наразі між клубами триває обговорення умов угоди.

Захисник не мав постійного місця в основі в складі Роми і виходив переважно на заміну Челіку. У минулому сезоні Сауд Абдулхамід провів 10 матчів у всіх змаганнях, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Рома в кроці від підписання зіркового правого захисника Фламенгу, тож римський клуб, ймовірно, буде не проти відпустити Абдулхаміда.