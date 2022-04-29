Зоря припинила фінансування команди після початку війни

Зоря після початку повномасштабної військової агресії росії проти України призупинила футбольну діяльність

Зоря після повномасштабного вторгнення Росії в Україну призупинила футбольну діяльність.

Про це повідомляє Sport Arena.

Всі футболісти луганського клубу пішли у безстрокову відпустку, а керівництво Зорі не роз’яснило їм ситуацію, що склалася, та подальші перспективи існування команди.

Клуб і зараз не контактує з футболістами, а після 24 лютого фонд заробітної плати був заморожений. Багато футболістів луганського клубу підтримують форму індивідуально або в інших командах.

Через відсутність ясності зі складом команди та головним тренером (контракт Віктора Скрипника спливає через місяць) невідомо, чи зможе Зоря взяти участь у сезоні УПЛ 2022/23, якщо він стартує.

Нагадаємо, що Зоря отримала право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.