Срна: Дуже пишаюся всіма українцями, вони - герої

Директор Шахтаря Дарійо Срна висловив підтримку народу України.

"Війна - це не дуже приємний досвід. У війні немає переможця. Ви можете відбудувати школи чи лікарні, але не можете повернути людей.

Я продовжую читати статті про те, що росія вторглася в Україну 50, 60 днів тому, але це відбулося у 2014 році, коли ми втратили свої домівки, стадіон і наших людей. Тепер ми знаємо, що ми повинні зробити щось більше, щоб допомогти.

Я дуже пишаюся всіма українцями. Я прожив в Україні 19 років, і скоро повернуся. Вони - герої.

Ми - гірники. Шахтар завжди буде з Донецька, не важливо, який прапор вони там вивісять. Шахтар з Донецька, і все. Вони не можуть забрати цього у нас", - зазначив Срна.