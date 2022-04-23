Пятов: Ракицький завжди був патріотом усередині

Джерело - Чемпіон.
Воротар Шахтаря Андрій Пятов поділився своєю думкою щодо Ярослава Ракицького.
"Я завжди казав, що він не така людина, як Толя Тимощук. Він завжди був патріотом усередині. Просто не співає гімну. У нас тренери ніколи не співали, я у збірній із 14-ти років. Ми ніколи не співали гімн, ось раптом почали співати. А Ярік не співає.
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Я просто особисто знаю, скільки Ярік у 2014-му, 2015-му витягнув хлопців наших, сплатив операції. Він показав усе своїм виїздом. Ми з ним розмовляли. Він каже: "Щойно я дізнався, як тільки перший приліт, зібрав усіх і сказав: "Пішли на хер, я їду", - зазначив Пятов.