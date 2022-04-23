Пятов: Ракицький завжди був патріотом усередині

Воротар Шахтаря Андрій Пятов поділився своєю думкою щодо Ярослава Ракицького.

"Я завжди казав, що він не така людина, як Толя Тимощук. Він завжди був патріотом усередині. Просто не співає гімну. У нас тренери ніколи не співали, я у збірній із 14-ти років. Ми ніколи не співали гімн, ось раптом почали співати. А Ярік не співає.