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Вернидуб: Воронін та Ракицький вчинили як чоловіки

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Захисник Зорі розповів про відношення до Ракицького та Вороніна
Вернидуб: Воронін та Ракицький вчинили як чоловіки
#Воронін, #Зеніт, #Зоря, #Віталій Вернидуб, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Екстренер московського Динамо Андрій Воронін та колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький вчинили правильно покинувши свої російські команди.

Про це заявив захисник Зорі Віталій Вернидуб.

"Я вважаю, що вони вчинили правильний вчинок. А чи прощати їх. Кожна людина заслуговує на прощення. Вони вчасно це все зробили, вчинили як чоловіки. Це два видатні футболісти, дві легенди українського футболу. Я однозначно потисну їм руку під час зустрічі, якщо мені вдасться колись з ними перетнутися", - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Вернидуб-старший готовий вбивати російських окупантів.

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