Гамільтон та Вільямс інвестували в заявку на купівлю Челсі

Легендарні спортсмени вклали кошти у заявку на придбання лондонського клубу

Джерело - Sky Sports.

Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон та переможниця 23 турнірів Великого шолому Серена Вільямс вклали свої кошти у заявку ексвласника Ліверпуля Мартіна Бротона на купівлю Челсі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Кожен з них надав по 10 млн фунтів консорціуму, який збирається придбати лондонський клуб.

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Консорціум планує зберегти Брюса Бака на посаді керівника Челсі, як і директорку Марину Грановську. Згідно з планами, будуть здійснені негайні інвестиції для підсилення складу Челсі, інфраструктури, жіночої команди та академії.

Також на купівлю лондонців претендує ще два кандидати - співвласник Лос-Анджелес Доджерс Тодд Боелі, співвласник Аталанти та акціонер Бостон Селтікс Стівен Пальюка.

Раніше один з кандидатів відкликав заявку на купівлю Челсі.