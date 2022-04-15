Один з кандидатів відкликав заявку на купівлю Челсі

Джерело - football.ua.
Один з кандидатів на купівлю Челсі відкликав свою заявку.
Про це повідомляє Sky Sports.
Мова йде про родину Ріккетсів – власників американського бейсбольного клубу Чикаго Кабс.
У заяві консорціуму йдеться про те, що його члени не змогли домовитися між собою про остаточні умови угоди.
Зараз залишилося три потенційні покупці:
Тодд Болі – співвласник іншої американської команди з бейсболу Лос-Анджелес Доджерс.
Стівен Пальюка – співвласник італійського футбольного клубу "Аталанта" й акціонер американської баскетбольної команди Бостон Селтікс.
Девід Блітцер та Джош Гарріс – керівники американського баскетбольного клубу Філадельфія Севенті Сіксерс.