Один з кандидатів відкликав заявку на купівлю Челсі

Зменшились претенденти на купівлю Челсі

Один з кандидатів на купівлю Челсі відкликав свою заявку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мова йде про родину Ріккетсів – власників американського бейсбольного клубу Чикаго Кабс.

У заяві консорціуму йдеться про те, що його члени не змогли домовитися між собою про остаточні умови угоди.

Зараз залишилося три потенційні покупці:

Тодд Болі – співвласник іншої американської команди з бейсболу Лос-Анджелес Доджерс.

Стівен Пальюка – співвласник італійського футбольного клубу "Аталанта" й акціонер американської баскетбольної команди Бостон Селтікс.

Девід Блітцер та Джош Гарріс – керівники американського баскетбольного клубу Філадельфія Севенті Сіксерс.