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Один з кандидатів відкликав заявку на купівлю Челсі

Сьогодні 18:57 194 0
Зменшились претенденти на купівлю Челсі
Один з кандидатів відкликав заявку на купівлю Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - football.ua.

Один з кандидатів на купівлю Челсі відкликав свою заявку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мова йде про родину Ріккетсів – власників американського бейсбольного клубу Чикаго Кабс.

У заяві консорціуму йдеться про те, що його члени не змогли домовитися між собою про остаточні умови угоди.

Зараз залишилося три потенційні покупці:

Тодд Болі – співвласник іншої американської команди з бейсболу Лос-Анджелес Доджерс.
Стівен Пальюка – співвласник італійського футбольного клубу "Аталанта" й акціонер американської баскетбольної команди Бостон Селтікс.
Девід Блітцер та Джош Гарріс – керівники американського баскетбольного клубу Філадельфія Севенті Сіксерс.
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