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Агент Левандовського впевнений у трансфері форварда

Сьогодні 13:41 62 0
33-річний футболіст може продовжити кар'єру в Іспанії чи Франції.
Агент Левандовського впевнений у трансфері форварда
Фото - gettyimages
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Польський нападник Роберт Левандовський, швидше за все, влітку залишить Баварію.

Про це повідомляє Sport Bild.

Цього місяця "Баварія" проведе переговори з Піні Захаві, агентом форварда. Раніше повідомлялося, що мюнхенці не виключають продажу поляка цього літа. Клуб хоче отримати за Левандовськи мінімум 40 млн євро.

Захаві впевнений, що Барселона та ПСЖ готові заплатити цю суму.

Цього сезону 33-річний футболіст забив 47 голів у 42 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Нагадаємо, Барселона запропонувала Баварії 35 млн євро за Левандовського.

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