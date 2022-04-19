Барселона запропонувала Баварії 35 млн євро за Левандовського

Роберт Левандовський влітку може змінити клуб

Барселона влітку збирається купити нападника Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Sky Germany.

Перша пропозиція іспанського клубу становитиме 30-35 млн євро, проте Баварія хоче отримати більше.

Існує ймовірність, що поляк піде з Баварії безплатно влітку 2023 року. Левандовський хоче отримувати більше грошей, але мюнхенський клуб не готовий задовольнити апетити футболіста.

Цього сезону 33-річний футболіст забив 47 голів у 42 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Раніше стала відома зарплата Левандовського у Барселоні.