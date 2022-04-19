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Барселона запропонувала Баварії 35 млн євро за Левандовського

Сьогодні 13:53 283 0
Роберт Левандовський влітку може змінити клуб
Барселона запропонувала Баварії 35 млн євро за Левандовського
Фото - gettyimages
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона влітку збирається купити нападника Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Sky Germany.

Перша пропозиція іспанського клубу становитиме 30-35 млн євро, проте Баварія хоче отримати більше.

Існує ймовірність, що поляк піде з Баварії безплатно влітку 2023 року. Левандовський хоче отримувати більше грошей, але мюнхенський клуб не готовий задовольнити апетити футболіста.

Цього сезону 33-річний футболіст забив 47 голів у 42 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Раніше стала відома зарплата Левандовського у Барселоні.

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