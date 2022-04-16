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Валенсія вдома поступилася Осасуні: результати матчів 32 туру Ла-Ліги

Вчора 23:55 424 0
Ельче перервав серію поразок
Валенсія вдома поступилася Осасуні: результати матчів 32 туру Ла-Ліги
#Алавес, #Валенсія, #Ельче, #Мальорка

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі іспанської Ла-Ліги Ельче святкував домашню перемогу над Мальоркою, Алавес здолав Райо Вальєкано, Валенсія вдома поступилася Осасуні, Вільярреал переміг Хетафе.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 16 квітня

Ельче - Мальорка 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Мохіка, 2:0 - 58 Бігас, 3:0 - 81 Канг Ін (авт)

Алавес - Райо Вальєкано 1:0 (0:0) 

Гол: 1:0 - 64 Хоселу

Валенсія - Осасуна 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Чіві Авіла, 0:2 - 74 Будімір, 1:2 - 83 Солер

Хетафе - Вільярреал 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Морено, 0:2 - 16 Трігерос, 1:2 - 63 Унал

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