Попов та Бєсєдін - у старті Динамо на матч з Галатасараєм

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє проти Галатасарая в рамках благодійного турне.
Стартові склади команд:
Галатасарай: 26. Пена - 5. Алпаслан, 15. Ерік, 19. Омер, 21. Моруцан, 53. Баріш, 54. Емре, 66. Арда (К), 67. Халіл, 88. Семіх, 93. Бое.
Динамо: 1. Бущан - 20. Караваєв, 4. Попов, 34. Сирота, 14. Вівчаренко - 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 99. Антюх, 15. Циганков - 41. Бєсєдін
Запасні: 71. Бойко, 35. Нещерет, 6. Бурда, 8. Шепелєв, 9. Кравченко, 17. Ванат, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 25. Забарний, 28. Кулач, 44. Дубінчак, 73. Боль, 89. Бражко.
Матч розпочнеться о 17:00.