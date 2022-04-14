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Попов та Бєсєдін - у старті Динамо на матч з Галатасараєм

Сьогодні 16:52 153 0
Стали відомі стартові склади команд
Попов та Бєсєдін - у старті Динамо на матч з Галатасараєм
#Галатасарай, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє проти Галатасарая в рамках благодійного турне.

Стартові склади команд:

Галатасарай: 26. Пена - 5. Алпаслан, 15. Ерік, 19. Омер, 21. Моруцан, 53. Баріш, 54. Емре, 66. Арда (К), 67. Халіл, 88. Семіх, 93. Бое.

Динамо: 1. Бущан - 20. Караваєв, 4. Попов, 34. Сирота, 14. Вівчаренко - 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 99. Антюх, 15. Циганков - 41. Бєсєдін

Запасні: 71. Бойко, 35. Нещерет, 6. Бурда, 8. Шепелєв, 9. Кравченко, 17. Ванат, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 25. Забарний, 28. Кулач, 44. Дубінчак, 73. Боль, 89. Бражко.

Матч розпочнеться о 17:00.

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