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Сидорчук: Війна показала, хто нам друг, а хто просто багато каже

Сьогодні 13:11 196 0
Лідер Динамо висловився про війну
Сидорчук: Війна показала, хто нам друг, а хто просто багато каже
#Сергій Сидорчук

Джерело - zbirna.com.

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів про підтримку України у Польщі.

"Всі ми були шоковані тим прийомом, який влаштували поляки. З перших хвилин перебування на польській землі ми побачили величезну кількість української символіки. Прапори нашої країни розташовані скрізь: на транспорті, будинках, у вікнах простих мешканців Варшави.

На білбордах - слова підтримки та засудження дій агресора. Найпоширеніші з них - "Путін, іди нах**". Війна справді показала, хто нам зараз друг, а хто просто багато говорить та мало робить", - сказав Сидорчук.

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