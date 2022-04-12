Сидорчук: Війна показала, хто нам друг, а хто просто багато каже

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів про підтримку України у Польщі.

"Всі ми були шоковані тим прийомом, який влаштували поляки. З перших хвилин перебування на польській землі ми побачили величезну кількість української символіки. Прапори нашої країни розташовані скрізь: на транспорті, будинках, у вікнах простих мешканців Варшави.

На білбордах - слова підтримки та засудження дій агресора. Найпоширеніші з них - "Путін, іди нах**". Війна справді показала, хто нам зараз друг, а хто просто багато говорить та мало робить", - сказав Сидорчук.