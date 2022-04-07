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Миколенко отримав високу оцінку за матч з Бернлі в АПЛ

Сьогодні 09:37 275 0
Стали відомі оцінка Віталія Миколенка
Миколенко отримав високу оцінку за матч з Бернлі в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв повний матч з Бернлі (2:3) у 19 турі АПЛ.

WhoScored оцінив його гру в 6,8 бала, SofaScore – в 6,6. Це найкращі оцінки серед захисників ліверпульського клубу – українець виступає краще за своїх колег по амплуа у другому матчі "ірисок" поспіль.

За 90 хвилин Миколенко заробив пенальті, 70 разів торкнувся м’яча, віддав 1 ключовий пас та 21 точну передачу загалом (64%), одного разу обіграв суперника (50%) та двічі був обіграний, зробив 2 відбори (50%), двічі виніс м’яч та 1 раз його втратив. 

Нагадаємо, Евертон з Миколенком поступився Бернлі у 19 турі АПЛ.

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