Миколенко отримав високу оцінку за матч з Бернлі в АПЛ

Стали відомі оцінка Віталія Миколенка

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв повний матч з Бернлі (2:3) у 19 турі АПЛ.

WhoScored оцінив його гру в 6,8 бала, SofaScore – в 6,6. Це найкращі оцінки серед захисників ліверпульського клубу – українець виступає краще за своїх колег по амплуа у другому матчі "ірисок" поспіль.

За 90 хвилин Миколенко заробив пенальті, 70 разів торкнувся м’яча, віддав 1 ключовий пас та 21 точну передачу загалом (64%), одного разу обіграв суперника (50%) та двічі був обіграний, зробив 2 відбори (50%), двічі виніс м’яч та 1 раз його втратив.

Нагадаємо, Евертон з Миколенком поступився Бернлі у 19 турі АПЛ.